Стали известны адреса остановок с Wi-Fi

Орловский губернатор огласил их во время прямого эфира в социальных сетях.

Как рассказал Андрей Клычков, на данный момент общедоступный беспроводной интернет есть на 16 остановках общественного транспорта.

«Десять ещё в работе», – уточнил губернатор.

По его словам, сейчас Wi-Fi есть на

улице Комсомольской, 229,

Карачевской, 41 и 50,

Розы Люксембург, 53-А,

Карачевском шоссе, 4, 69 и 77,

Генерала Родина, 6,

Тургенева, 45-А,

Октябрьской, 42, 47, 62-Б, 205,

Московской, 155,

Московском шоссе, 113,

Раздольной, 53.

ИА «Орелград»