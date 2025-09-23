Стали известны адреса остановок с Wi-Fi

23.9.2025 | 10:43 Новости, Транспорт

Орловский губернатор огласил их во время прямого эфира в социальных сетях.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказал Андрей Клычков, на данный момент общедоступный беспроводной интернет есть на 16 остановках общественного транспорта.

«Десять ещё в работе», – уточнил губернатор.

По его словам, сейчас Wi-Fi есть на

  • улице Комсомольской, 229,
  • Карачевской, 41 и 50,
  • Розы Люксембург, 53-А,
  • Карачевском шоссе, 4, 69 и 77,
  • Генерала Родина, 6,
  • Тургенева, 45-А,
  • Октябрьской, 42, 47, 62-Б, 205,
  • Московской, 155,
  • Московском шоссе, 113,
  • Раздольной, 53.

ИА «Орелград»


