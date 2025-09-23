Стали известны адреса остановок с Wi-Fi

Орловский губернатор огласил их во время прямого эфира в социальных сетях.
Как рассказал Андрей Клычков, на данный момент общедоступный беспроводной интернет есть на 16 остановках общественного транспорта.
«Десять ещё в работе», – уточнил губернатор.
По его словам, сейчас Wi-Fi есть на
- улице Комсомольской, 229,
- Карачевской, 41 и 50,
- Розы Люксембург, 53-А,
- Карачевском шоссе, 4, 69 и 77,
- Генерала Родина, 6,
- Тургенева, 45-А,
- Октябрьской, 42, 47, 62-Б, 205,
- Московской, 155,
- Московском шоссе, 113,
- Раздольной, 53.
ИА «Орелград»