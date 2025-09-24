В Орле у детсада демонтируют шесть гаражей

Если собственники не уберут их до 26 сентября, имущество вывезут.

Территориальное управление по Железнодорожному району обнаружило шесть металлических гаражей, установленных без разрешения в переулке Товарном (около дома №4), на муниципальной земле (кадастровый квартал 57:25:0030523:84). 18 сентября владельцам были направлены уведомления с требованием добровольно убрать незаконные постройки до 26 сентября. На места установки гаражей были размещены уведомления и проведена фотофиксация.

Если владельцы не демонтируют гаражи до указанного срока, 26 сентября в 10:00 начнётся принудительный демонтаж. Постройки будут перемещены на специализированную площадку по адресу: г. Орёл, Новосильское шоссе, 13 (МКУ «Объединённый муниципальный заказчик города Орла»).

ИА “Орелград”