Героев СВО пригласили на конкурс патриотической песни

Конкурс «Плечом к плечу!» приурочен к Году защитника Отечества.

В Орле стартовал открытый конкурс патриотической песни «Плечом к плечу!», который проводится в рамках Года защитника Отечества. Его организаторами являются департамент культуры Орловской области и Орловский областной центр народного творчества. Организация и проведение конкурса строятся на принципах общедоступности, гармоничного развития личности и свободы творческого самовыражения участников, отмечают организаторы.

Задачами форума являются воспитание чувства гражданской ответственности, высоких моральных, нравственных качеств, формирование эстетического вкуса у детей и подростков, создание творческой атмосферы, способствующей формированию гражданско-патриотических чувств у молодого поколения, приобщение к культурно-художественному наследию своего Отечества.

Отдельными целями стали оказание поддержки участникам СВО в адаптации к гражданской жизни через творческий процесс, почитание их ратного подвига, сохранение и популяризация исторической правды об СВО, а также выявление талантов участников и героев СВО в песенном, музыкальном, литературном и театральном творчестве, развитие их творческого потенциала и возможность самореализации. Поясним, что для участия в конкурсе приглашаются все желающие, но отдельное приглашение адресовано участникам специальной военной операции.

К участию жюри примет исполнение патриотической песни различных жанров и кавер-версий по следующим направлениям: «Песни о России – Родине»; «Песни сильные духом»; «Песни СВО». Принять участие в конкурсе могут как солисты, так и вокальные коллективы, но в количестве не более 12 человек. Конкурс проводится по семи возрастным категориям, начиная от категории 4-6 лет до категории 60 +. Каждый участник должен исполнить одно произведение продолжительностью не более 3-х минут.

Оно может исполняться под фонограмму «минус», с инструментальным сопровождением и acapella, то есть без сопровождения. Открытый вокальный конкурс проводится в три этапа. На первом этапе до 2 ноября организаторы будут принимать заявки – жюри примет видео с исполнением песен. На втором этапе для участников в возрастных категориях от 11 лет из Орла и Орловской области будет организован просмотр конкурсных номеров. Он состоится 23 ноября.

Затем начнется третий этап, на котором жюри подведет итоги. Гала-концерт конкурса и церемония награждения состоятся 9 декабря 2025 года, о месте проведения будет сообщено дополнительно.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»