В Орловской области выставили на аукцион тугоплавкие глины

Срок пользования недрами устанавливается на 30 лет.

Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых предполагается в Покровском районе, в 3,5 км к западу от деревни Беречка. Площадь лицензионного участка в контуре геологического и горного отвода в предварительных границах составляет 0,349 кв. км.

Мощность полезной толщи в пределах участка недр от 4 до 7 метров. Гидрогеологические условия благоприятные, отмечено в приказе департамента надзорной и контрольной деятельности. Пользователь недр должен обеспечить уровни добычи полезного ископаемого в соответствии с проектными документами и с учетом общего разрешенного объема добычи в объеме не менее 30 тыс. м3 в год.

Для участия в аукционе необходим задаток в размере 100% стартового размера платежа за пользование недрами – 1 637 183 рубля. Шаг аукциона – 10%. Дата и время окончания подачи заявок для участия в торгах – 10 октября.

В дальнейшем пользователь недр обязан уплачивать регулярные платежи, налоги и другие обязательные сборы.

Тугоплавкие глины незаменимы в специализированных областях строительства и производства, где требуется высокая термостойкость материалов. Используются в производстве клинкерного кирпича, изготовлении канализационных систем облицовочных и кровельных материалов. Итоговая продукция отличается долговечностью.

