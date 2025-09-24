Мэрия Орла заказала проект благоустройства сквера Маяковского

24.9.2025 | 7:07 Важное, Новости, Общество

Он обойдётся бюджету в 2 миллиона 540 тысяч рублей.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

При этом начальная (максимальная) цена устанавливалась в 3,6 миллиона. Изготовить ПСД захотели сразу три претендента. Победило ООО “БЦХ-Энерго”, предложившее наименьшую цену за свои услуги.

Предоставить ПСД заказчику нужно будет до 20 января будущего года.

Указывается, что проект благоустройства должен предусматривать ремонт пешеходной сети (с сохранением сложившейся схемы), устройство дорожек и бордюров, отвод ливневых вод.

Кроме того, планируется озеленить территорию, причём “с максимальным сохранением существующих насаждений”.

Впрочем, часть деревьев (и растений) всё же удалят – больные, старые, недекоративные или потерявшие декоративность. Их собираются заменить на крупномерные деревья возрастом от восьми лет и с диаметром ствола от 15 сантиметров.

Также планируется восстановить или создать газоны и клумбы, но только при необходимости.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования