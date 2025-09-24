Мэрия Орла заказала проект благоустройства сквера Маяковского

Он обойдётся бюджету в 2 миллиона 540 тысяч рублей.

При этом начальная (максимальная) цена устанавливалась в 3,6 миллиона. Изготовить ПСД захотели сразу три претендента. Победило ООО “БЦХ-Энерго”, предложившее наименьшую цену за свои услуги.

Предоставить ПСД заказчику нужно будет до 20 января будущего года.

Указывается, что проект благоустройства должен предусматривать ремонт пешеходной сети (с сохранением сложившейся схемы), устройство дорожек и бордюров, отвод ливневых вод.

Кроме того, планируется озеленить территорию, причём “с максимальным сохранением существующих насаждений”.

Впрочем, часть деревьев (и растений) всё же удалят – больные, старые, недекоративные или потерявшие декоративность. Их собираются заменить на крупномерные деревья возрастом от восьми лет и с диаметром ствола от 15 сантиметров.

Также планируется восстановить или создать газоны и клумбы, но только при необходимости.

ИА “Орелград”