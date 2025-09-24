Ливны атаковали гусеницы американского вредителя

В минувшем году они уже причинили серьёзный вред местным зелёным насаждениям.

Как пишет «Уездный город Ливны», здесь опять расплодились гусеницы американской белой бабочки. В минувшем году вредитель уничтожил немало плодовых деревьев в местных садах.

В 2025-м ситуация только ухудшилась. «Колонии белой бабочки расплодились и в городском парке, и на старом Заливенском кладбище, и на деревьях на берегу реки Сосны», – указывает издание.

Насекомое является опасным вредителем — от него могут пострадать около 230 видов растений. При этом бабочка очень плодовита, а потомство одной особи способно оставить без листвы целое дерево.

Гусеницы активны и в тёмное, и в светлое время суток. К тому же они не интересуют птиц — поэтому не приходится надеяться на то, что природа сама решит эту проблему.

ИА «Орелград»