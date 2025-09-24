Орловца осудили за угрозы матери

24.9.2025

40-летний житель города угрожал ей ножами.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Дело рассматривал мировой судья участка №1 Северного района Орла.

Известно, что осуждённый – местный житель. Его признали виновным по уголовной статье 119, часть 1 («угроза причинения тяжкого вреда здоровью»).

Инцидент произошёл в апреле этого года. В этот момент орловец находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вступил с матерью в словесный конфликт. Затем житель Орла взял в руки разделочный и туристический ножи и начал размахивать ими перед лицом потерпевшей, угрожая ей.

В итоге приговор оказался достаточно гуманным. Орловца осудили на 4 месяца и 3 дня исправительных работ (с удержанием 10% заработка в доход государства).

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

