Орловца осудили за угрозы матери

40-летний житель города угрожал ей ножами.

Дело рассматривал мировой судья участка №1 Северного района Орла.

Известно, что осуждённый – местный житель. Его признали виновным по уголовной статье 119, часть 1 («угроза причинения тяжкого вреда здоровью»).

Инцидент произошёл в апреле этого года. В этот момент орловец находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вступил с матерью в словесный конфликт. Затем житель Орла взял в руки разделочный и туристический ножи и начал размахивать ими перед лицом потерпевшей, угрожая ей.

В итоге приговор оказался достаточно гуманным. Орловца осудили на 4 месяца и 3 дня исправительных работ (с удержанием 10% заработка в доход государства).

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»