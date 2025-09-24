Медицинская реабилитация на Орловщине оказалась не оптимальной

Расходование бюджетных средств проверила областная КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела плановую проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2023-2024 годах на реализацию региональной целевой программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Эта программа является структурной частью одноименного федерального проекта. В рамках проверки были выявлены нарушения и недостатки в деятельности областного департамента здравоохранения, санатория «Дубрава» и областной клинической больницы.

Так, аудиторы установили, что с 1 января 2023 годом в санатории «Дубрава» штатным расписанием не были предусмотрены, как отдельные структурные подразделения, стационарные отделения медицинской реабилитации взрослых для пациентов с соматическими заболеваниями, с нарушением функции центральной нервной системы, функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы. Поэтому медицинская реабилитация пациентов производилась в рамках всего лишь одного отделения санаторно-курортного лечения и реабилитации.

«При этом штатное расписание предприятия в части отделения санаторно-курортного лечения и реабилитации утверждено без разделения штатных единиц по оказанию медицинской помощи при санаторно-курортном лечении и организации и выполнении работ по медицинской реабилитации при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях», – сообщает КСП, отметив, что указанное противоречит порядку организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденному приказом Минздрава России.

Также было выявлено нарушение «Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию». Кроме того, департамент здравоохранения согласовал штатное расписание областной клинической больницы на 2024 год без учета требований приказа Минздрава России.

В частности, в согласованном департаментом штатном расписании не были дополнительно введены отделения ранней медицинской реабилитации и дневного стационара медицинской реабилитации. Напомним, что недавно правительство Орловской области утвердило программу развития системы медицинской реабилитации. Она предусматривает создание специализированных отделений, закупку медицинского оборудования и решение кадрового вопроса в указанной сфере.

ИА «Орелград»