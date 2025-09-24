ПСД на “Лесков посад” сделают со скидкой почти в 50%

Контракт заключила Администрация Кромского района Орловской области.

Она же проводила соответствующий конкурс. Изначально была установлена максимальная цена в 3 миллиона рублей.

Претендентов оказалось целых пять. В итоге победило ООО “Зеленинвест Строй”, предложившее наименьшую цену (1 миллион 684 тысячи 615 рублей 38 копеек).

Изготовить проект и смету будущего благоустройства нужно к 30 ноября текущего года.

Напомним, что “Лесков посад” – это общественная территория, которая находится в посёлке Кромы примерно на перекрёстке улиц Свободы и Разина. Инициатива по благоустройству должна получить федеральное финансирование в 68,8 миллионов (в рамках соответствующего ежегодного федерального конкурса за этот год).

ИА “Орелград”