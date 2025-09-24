В Новосиле за 37 миллионов пытаются продать недостроенный ангар

24.9.2025 | 7:01 Новости, Экономика

Таково распоряжение МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

https://torgi.gov.ru/

Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 57:13:0010101:493 имеет общую площадь 6018,8 кв. м. Расположен по адресу: Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 92.  Начальная цена имущества – 37 954 962 рубля. Шаг аукциона – 5%. Для участия в торгах необходимо внесение задатка в размере 10%. Заявки от потенциальных покупателей принимают до 15 октября.

Судя по кадастровой карте, вид разрешенного использования земли под объектом – производственная деятельность. Рядом находится еще один большой участок госсобственности, предназначенный для базы Экспериментального Машиностроительного Завода  ВНИМИ. Он был ликвидирован в апреле 2017 года.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования