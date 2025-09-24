В Новосиле за 37 миллионов пытаются продать недостроенный ангар

Таково распоряжение МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 57:13:0010101:493 имеет общую площадь 6018,8 кв. м. Расположен по адресу: Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 92. Начальная цена имущества – 37 954 962 рубля. Шаг аукциона – 5%. Для участия в торгах необходимо внесение задатка в размере 10%. Заявки от потенциальных покупателей принимают до 15 октября.

Судя по кадастровой карте, вид разрешенного использования земли под объектом – производственная деятельность. Рядом находится еще один большой участок госсобственности, предназначенный для базы Экспериментального Машиностроительного Завода ВНИМИ. Он был ликвидирован в апреле 2017 года.

ИА “Орелград”