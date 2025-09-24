Облсуд рассмотрел дело экс-полицейских

Изменить приговор первой инстанции требовали и обвинение, и защита.

В итоге чаша правосудия склонилась не на сторону подсудимых. Приговор ужесточили.

Изначально дело рассматривал Дмитровский районный суд. Двоих теперь уже бывших полицейских признали виновными. Первого уличили в превышении должностных полномочий, а также в получении взятки (в размере 20 тысяч рублей). Наказанием стали четыре года колонии общего режима, лишение права занимать властные должности на госслужбе на тот же срок, а также штраф в 200 тысяч. Кроме того, мужчина перестал быть старшим лейтенантом полиции.

Второго орловца признали виновным только в превышении должностных полномочий. Он лишился звания майора, потерял право занимать властные должности на госслужбе на два года, а также получил три года условного срока.

«Приговор был обжалован в апелляции всеми участниками процесса», – отметили в пресс-службе Орловского областного суда. При этом подсудимые не признавали вину вовсе.

В итоге приговор ужесточили — в отношении второго осуждённого, заменив срок с условного на реальный. Кроме того, облсуд уточнил формулировку по частичному запрету на госслужбу (для обоих), указав, что имеются в виду именно правоохранительные органы.

