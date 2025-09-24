Генподрядчик кампуса прокомментировал информацию о невыплате зарплаты

ООО «Смарт менеджмент» выступило с заявлением.

Его распространила пресс-служба компании «Единый заказчик в сфере строительства», которая отвечает за масштабный проект в Орловской области.

«За всё время строительства межвузовского кампуса Орловского государственного университета имени Тургенева не было ни одного случая задержки заработной платы работникам ООО «Смарт менеджмент». Компании также неизвестно о фактах нарушения трудового законодательства привлечёнными ею субподрядчиками», – заявили представители ООО.

В то же время в «Смарт менеджменте» указали, что готовы «оказать всяческое содействие в урегулировании конфликтных ситуаций на строительной площадке в случае их возникновения у привлечённых подрядчиков с их работниками».

Со своей стороны, «Единый заказчик» завершил, что финансирует работы в полном соответствии с утверждённым графиком.

Напомним, о возможных проблемах с выплатой зарплат стало известно на заседании облсовета. Информацию проверяет прокуратура. Также в сети появилось некое видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину — от имени сотрудников субподрядной организации.

ИА «Орелград»