Стартует горячая линия по закону о заброшенных землях

Её проводит Управление Росреестра по Орловской области.
Получить консультацию можно будет с завтрашнего числа, 25 сентября. Звонить надо по рабочим дням с 9 до 17 часов.
Контактный телефон — 8 (4862) 54-99-95.
Планируется, что управление будет проводить горячие линии по данному вопросу до декабря этого года. Орловцы смогут узнать, как именно будет определяться статус заброшенных участков, как привести землю в нужное состояние, как поступить, если участок простаивает по объективным причинам и другую подобную информацию.
Напомним, соответствующий федеральный закон начал действовать с 1 сентября.
ИА «Орелград»