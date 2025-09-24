Стартует горячая линия по закону о заброшенных землях

Её проводит Управление Росреестра по Орловской области.

Получить консультацию можно будет с завтрашнего числа, 25 сентября. Звонить надо по рабочим дням с 9 до 17 часов.

Контактный телефон — 8 (4862) 54-99-95.

Планируется, что управление будет проводить горячие линии по данному вопросу до декабря этого года. Орловцы смогут узнать, как именно будет определяться статус заброшенных участков, как привести землю в нужное состояние, как поступить, если участок простаивает по объективным причинам и другую подобную информацию.

Напомним, соответствующий федеральный закон начал действовать с 1 сентября.

ИА «Орелград»