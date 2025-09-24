Строев не оставляет планов стать главой горсовета

24.9.2025 | 16:25 Важное, Новости, Общество, Политика

Спикера будут избирать в эту пятницу.

Фото: vk.com/vvstroev

Владимир Строев рассказал в интервью «Истокам», что на первом заседании горсовета нового созыва всё же предложит свою кандидатуру на пост спикера.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» официально решила поддержать другого кандидата на этот пост — Владимира Негина. Это вызвало у Строева негативную реакцию.

Тем не менее, депутат, экс-глава комитета и экс-зампред городского совета, а также участник СВО (к тому же, получивший ранение), всё же надеется, что его кандидатуру, вопреки решению партии, поддержат коллеги.

Отметим, что в городском парламенте у «Единой России» – почти абсолютное большинство (24 депутата). «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» представлена восемью, КПРФ — тремя, ЛДПР, «Новые люди» и «Партия пенсионеров» получили по одному мандату.

ИА «Орелград»


