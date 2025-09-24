Орловцам объяснили, можно ли работать сверхурочно без оплаты

Разъяснения дала межрегиональная инспекция труда.

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях со ссылкой на данные Минтруда разъяснила, можно ли зачесть время сверхурочной работы в счет того времени, когда работники отпрашивались по личным обстоятельствам и не работали. В ведомстве пояснили, что работодатель обязан обеспечить точный учет времени, фактически отработанного каждым работником, в том числе времени сверхурочной работы.

«В связи с этим действия работодателя, который вместо предоставления работнику предусмотренных законом гарантий за сверхурочную работу, планирует зачесть такое время в счет не отработанных до этого периодов, чиновники оценили как неправомерные, – следует из информации инспекции труда. – Отметим, что статья 152 ТК РФ предусматривает возможность компенсации сверхурочной работы не оплатой, а предоставлением работнику дополнительного времени отдыха. Однако по смыслу закона такой отдых предоставляется работнику уже после привлечения к сверхурочной работе».

Возможности считать дополнительным отдыхом отсутствие работника на работе, которое имело место до привлечения к сверхурочной работе, закон не предусматривает, добавили в инспекции. Тем временем Орелстат сообщил, что в Орловской области сократился рабочий день – жители региона трудятся вовсе не по 8 часов в день, как принято считать. Специалисты Орелстата проанализировали использование рабочего времени в Орловской области. И пришли к выводу, что средняя фактическая продолжительность рабочего дня в январе-июне 2025 года в регионе составила 7,35 часа, а не 8 часов, как считают многие.

В этом году продолжительность рабочего дня оказалась на 0,4 процента меньше, чем в январе-июне 2024 года. Всего в первом полугодии 2025 года в среднем на одного работника пришлось по 860,4 отработанных часов. Для сравнения, в первом полугодии 2024 года показатель составлял 863,6 часа, а по итогам всего прошедшего года орловцы в среднем отработали по 1766,7 часа. Однако стоит отметить два фактора. Во-первых, прошлый год был високосным, а это означает, что он был на один день длиннее нынешнего года. Во-вторых, по итогам всего 2024 года средняя продолжительность рабочего дня в Орловской области составила 7,12 часа, то есть меньше, чем текущая продолжительность рабочего дня.

Интересны результаты проведенного анализа и в разрезе отраслей. Так, самый длинный рабочий день в этом году сложился в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг – 7,67 часа. Каждый работник этой отрасли в январе-июне 2025 года отработал в среднем по 897,2 часа. А самый короткий рабочий день – у работников сферы добычи полезных ископаемых. Они отработали в среднем по 791,4 часа или по 6,76 часа в день. На показатель также влияют другие сопутствующие факторы, в том числе неполная занятость.

ИА «Орелград»