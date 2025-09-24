В Орловской области снизилось число семейных преступлений

Орловцы стали реже конфликтовать на бытовой почве.

Управление МВД России по Орловской области сообщило о состоянии оперативной обстановки в регионе за 8 месяцев 2025 года. Из отчета следует, что в истекшем периоде оперативно-служебная деятельность органов и подразделений внутренних дел была направлена на реализацию приоритетных задач по укреплению правопорядка и общественной безопасности, контролю за миграционной ситуацией, защиту личных и имущественных прав граждан, обеспечение неотвратимости наказания за совершение преступлений и административных правонарушений.

«Общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной, – сообщает региональное Управление МВД. – Количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде уменьшилось на 3,4 процента. Сократилась регистрируемая преступность в 19 районах области, наиболее существенно: в Новосильском, Краснозоренском и Шаблыкинском. В результате проводимых мероприятий профилактического характера в жилом секторе на 15,4 процента меньше совершено преступлений на семейно-бытовой почве».

Практика, в том числе судебная, показывает, что немалая доля тяжких и особо тяжких преступлений совершается именно по причине неприязненных внутрисемейных отношений. Как правило, ссоры вспыхивают во время совместного распития спиртных напитков. Нередки случаи, когда жена «разбирается» с нетрезвым мужем при помощи кухонного ножа, или наоборот, мужчина жестоко «разбирается» со своей любимой, в том числе при помощи физической силы. Отрадно, что количество таких преступлений сократилось на значимые 15 процентов.

Что касается структуры «криминалитета», то первое место традиционно приходится на преступления против собственности. Доля краж, мошенничеств и других подобных правонарушений составляет по итогам отчетного периода 58,3 процента от всего числа зарегистрированных в регионе преступных деяний. Далее следуют преступные посягательства против личности – 11,4 процента, преступления экономической и коррупционной направленности – 9,8 процента, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств – 7,6 процента.

«В истекшем периоде меньше зарегистрировано убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, мошенничеств, краж всех форм собственности, грабежей, угонов транспортных средств, – следует из информации УМВД. – Органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами раскрыто 1880 преступлений, в том числе 429, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Установлено 1425 лиц, их совершивших. Принятыми мерами оперативно-розыскного характера в отчетном периоде задержано 133 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Установлено местонахождение 22 лиц из числа пропавших без вести».

