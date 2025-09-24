Жалобу коллекторов на «Орелгортеплоэнерго» признали необоснованной

Антимонопольная служба рассмотрела дело по жалобе.

Как уже писал «Орелград», профессиональная коллекторская организация «А.Сторм» написала жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Поводом стал тендер, объявленный АО «Орелгортеплоэнерго». Компания искала исполнителя, который будет заниматься возвратом задолженности потребителей за отопление и горячее водоснабжение в досудебном порядке, в том числе сопровождением исполнительных производств. Коллекторы посчитали, что часть закупочной документации «нарушает права и законные интересы лиц, являющихся потенциальными победителями торгов».

По жалобе было открыто антимонопольное дело, которое рассмотрела специально созданная комиссия Орловского УФАС. И она признала жалобу необоснованной. В ходе рассмотрения дела заявитель пояснил, что позиции в закупочной документации «принуждают победителя закупки к заключению договора на крайне невыгодных условиях, противоречат принципу свободы договора и содержат элементы кабальной сделки».

Из жалобы следовало, например, что «теоретически может сложиться ситуация, когда исполнитель в течение всего срока действия договора будет обеспечивать регулярное поступление денежных средств от должников к заказчику, но систематически недобирая даже несколько процентов до обозначенных в договоре показателей, которые могут все время увеличиваться, будет работать безвозмездно».

Однако представители энергокомпании пояснили, что порядок выплаты вознаграждения победителю торгов представляет собой требование к качеству услуг. По мнению заказчика, если собираемость задолженности не достигнет обозначенных величин, оказанные услуги будут считаться некачественными и, следовательно, оплате не подлежат. Кроме того, заказчик указал на тот факт, что до окончания срока подачи заявок оператору электронной площадки поступило четыре заявки, что «свидетельствует об отсутствии вопросов у участников закупки при заполнении заявки».

Комиссия УФАС, заслушав пояснения сторон, изучив документы и сведения, пришла к следующим выводам: в техзадании указано, что вознаграждение за оказанные услуги за отчетный период выплачивается в случае, если превышена указанная в соответствующем реестре сумма сбора; данные сведения, а также формулы, в соответствии с которыми происходит расчет вознаграждения исполнителя, являются доступными для всех участников закупки. Следовательно, данное условие не может нарушать прав и законных интересов автора жалобы, поскольку оно никак не ограничивает конкуренцию между участниками закупки.

Также антимонопольщики напомнили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 421 ГК РФ юридические лица свободны в заключении договора. Механизм защиты прав участников закупки должен применяться в случаях действительных, а не мнимых нарушений прав и законных интересов, и не должен создавать предпосылки для нарушения публичных интересов. В данном случае комиссия УФАС посчитала, что автором жалобы не представлено доказательств нарушения его прав и законных интересов действиями энергетиков, и отменила приостановление проведения закупки. Напомним, что победитель тендера должен собирать с потребителей долги в Орле в период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года. Предельная цена договора установлена в размере 5 052 457 рублей.

ИА «Орелград»