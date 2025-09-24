Власти Ливен ввели особый режим

Потенциальным нарушителям пригрозили уголовными делами.

В связи с установлением в Ливнах высокого класса пожарной опасности на территории города введен особый противопожарный режим. Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации. На период действия особого противопожарного режима вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Также ограничения коснутся проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведения костров, проведения лесосечных работ и работ, связанных с применением машин, открытого огня.

«Вследствие отсутствия осадков, работы населения на приусадебных участках и выхода природу, а также проведения работ на полях сельхозпредприятий, существует вероятность возникновения отдельных очагов природных пожаров, тем более при сжигании сухой растительности и мусора, – пояснили ливенские власти. – Чтобы не допустить возникновения природных пожаров принимаются меры по предупреждению возгораний в лесах».

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на большей части территории Орловской области в настоящий момент преобладает 3-й класс пожарной опасности, однако на территории города Ливны, а также Ливенского и Верховского районов зарегистрирован 5-й класс пожарной опасности. Кстати, с 23 сентября на территории Ливенского района распоряжением местной администрации также введен особый противопожарный режим. А в целом на территории Орловской области с 17 марта 2025 года постановлением правительства региона было установлено начало пожароопасного сезона.

«Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, – напоминают власти города Ливны. – Ответственность за нарушения пожарной безопасности закреплена в статье 20.4 КоАП РФ. Так, в условиях особого противопожарного режима штраф для граждан составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для должностного лица – от 30 до 60 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей».

В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы, возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме. К слову, по оперативным данным ГУ МЧС России по Орловской области, с начала года в регионе зарегистрировано 2385 пожаров, на которых погибли 22 человека, травмированы 15 человек, спасены 70 человек. Доминирующие причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа, эксплуатации газового, печного и электрооборудования.

ИА “Орелград”