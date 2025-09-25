259 миллионов рублей ушло на лечение орловцев за пределами региона

В такую сумму оценено лечение только застрахованных лиц.

Как уже рассказывал «Орелград», Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Орловской области отчитался об исполнении своего бюджета за первое полугодие 2025 года. Доклад был представлен депутатам Орловского облсовета. Из него следует, что бюджет исполнен по доходам в сумме 7,614 миллиарда рублей, по расходам – в сумме 7,12 миллиарда рублей. Годовой план по расходам исполнен в объеме 46,7 процента. Затраты на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области составили 7,073 миллиарда рублей – 46,8 процента от плана года, или 99,3 процента от общей суммы расходов бюджета Фонда.

В состав расходов, предусмотренных на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области, входят: оплата за лечение граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации, – 84,912 миллиона рублей; оплата за лечение граждан, застрахованных в Орловской области, пролеченных за ее пределами, – 259,778 миллиона рублей. При этом орловский ТФОМС уже получил 81,877 миллиона рублей из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других регионов страны.

Средства были получены в рамках межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную в Орловской области застрахованным лицам, полис обязательного медицинского страхования которым был выдан в других субъектах РФ. Из отчета также следует, что 9,579 миллиарда рублей составили расходы на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования.

Еще 808,5 тысячи рублей в первой половине текущего года было потрачено на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. А вот расходы на выполнение функций аппарата Фонда составили 36,153 миллиона рублей, или 41,1 процента от утвержденного плана года. В общей структуре затрат они составили всего 0,5 процента.

ИА “Орелград”