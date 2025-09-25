Губернатор сможет отрешать чиновников от должности

Полномочия главы региона в указанной сфере будут обновлены.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в Закон «О статусе губернатора Орловской области». Разработан он в связи с принятием Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». В частности, законопроектом расширяется перечень случаев, когда губернатор Орловской области вправе отрешить от должности главу муниципального образования или главу местной администрации.

Так, он может это сделать в случае, если ранее губернатор же вынес предупреждение или объявил указанным чиновникам выговор, однако те в течение одного месяца со дня вынесения такого решения не приняли меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения предупреждения или объявления выговора. Кроме того, губернатор вправе отрешить от должности главу муниципального образования за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей.

А именно: «обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения». Глава может быть снят губернатором с учетом мнения представительного органа муниципального образования, то есть местных депутатов. Однако и в том, и в другом случае за плохую работу главу можно снять с должности не ранее чем через один год со дня вступления его в эту должность.

Возможны и другие варианты: при неисполнении главой в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения; при неудовлетворительной оценке деятельности главы депутатами по результатам его ежегодного отчета (причем низкая оценка должна быть дана два раза подряд); при несоблюдении антикоррупционных ограничений и запретов; при нарушении государственных гарантий равенства прав и свобод человека; при систематическом недостижении показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Но даже в перечисленных случаях снять главу с поста будет не так уж и просто. Во-первых, губернатор вправе сделать это только с учетом мнения Совета муниципальных образований Орловской области и не ранее чем через два года со дня вступления в должность главы муниципального образования. Во-вторых, до снятия губернатор должен два и более раза внести на рассмотрение местных депутатов инициативу об удалении главы муниципального образования в отставку. И только если они отклонят инициативу губернатора, глава региона вправе самостоятельно снять чиновника с руководящего поста.

Тем временем прокуратура Колпнянского района выявила факт конфликта интересов, допущенный главой Краснянского сельского поселения, депутатом и председателем Краснянского сельского Совета народных депутатов Любовью Коробецкой. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры региона, знакомый чиновницы, проживающий вместе с ней, в апреле 2024 года был трудоустроен в администрацию сельского поселения для выполнения бесплатных общественных работ по благоустройству территории. Такую работу он получил в качестве отбытия назначенного судом наказания в виде обязательных работ.

«На нее как на главу поселения была возложена обязанность по контролю за исполнением наказания и передаче всех необходимых сведений в уголовно-исполнительную инспекцию, – уточнили в надзорном ведомстве. – В нарушение требований антикоррупционного законодательства о возможном конфликте интересов Любовь Коробецкая уполномоченный орган не уведомила. По указанному факту прокуратура внесла представление в Краснянский сельский Совет народных депутатов».

Местные депутаты посчитали, что нарушения законодательства о противодействии коррупции их глава не допустила, после чего прокуратура обратилась в суд. Последний с сельскими депутатами не согласился и удовлетворил иск о досрочном прекращении полномочий главы сельского поселения, депутата и председателя сельсовета в связи с утратой доверия. Позднее данное решение поддержала судебная коллегия по административным делам Орловского областного суда.

ИА “Орелград”