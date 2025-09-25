Орловцев чаще увольняют, чем принимают на работу

Прием на работу и увольнения оценили специалисты Орелстата.

В Орловской области во втором квартале 2025 года в организациях, без учета представителей малого предпринимательства, численность выбывших работников превысила численность принятых работников на 2 тысячи человек. Такие данные озвучили в Орелстате. По сведениям, поступившим статистикам от обследованных организаций, во втором квартале 2025 года в регионе было принято на работу 5,2 процента работников списочного состава, а выбыло по различным причинам 6,5 процента работников списочного состава.

«В общей численности принятых работников доля приема на дополнительно введенные рабочие места составила 4,7 процента, – сообщают статистики. – Наибольшее значение этого показателя отмечено в организациях в сфере обрабатывающих производств – 11,1 процента. Среди выбывших работников 84,9 процента уволились по собственному желанию. Наибольшая доля работников, уволившихся по собственному желанию (14 процентов списочной численности) наблюдалась в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, наименьшая (2,9 процента) – в области предоставления прочих видов услуг».

По состоянию на начало второго полугодия 2025 года численность работников, которых требовалось принять на вакантные рабочие места, оценивалась аналитиками в 11 359 человек, или 7,1 процента от списочной численности работников в целом по региону. По видам экономической деятельности данный показатель варьируется от 1,3 процента в сфере предоставления прочих видов услуг до 23 процентов в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. К высвобождению в третьем квартале 2025 года изначально было намечено 48 человек, но понятно, что таковых будет гораздо больше.

В свою очередь департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области подсчитал численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения. К началу августа 2025 года в указанных органах состояли на учете 1,4 тысячи орловцев, не имевших работы. Из них 1,1 тысячи человек имели статус безработного, а пособие по безработице получала ровно 1000 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы к началу августа 2025 года в регионе составлял 0,3 процента.

ИА “Орелград”