Банкротство «УКС города Орла» отложили до следующего года

Арбитраж продлил процедуру конкурсного производства.

Арбитражный суд Орловской области в очередной раз рассмотрел дело о банкротстве акционерного общества «Управление капитального строительства города Орла» и продлил срок конкурсного производства до 17 марта 2026 года. Этим же решением конкурсного управляющего обязали заблаговременно представить в суд отчет о результатах проведения конкурсного производства с приложением документов, подтверждающих продажу имущества предприятия-должника, реестра требований кредиторов с указанием размера погашенных требований , документов, подтверждающих погашение требований.

Также конкурсному управляющему предстоит подать в суд мотивированное ходатайство о завершении конкурсного производства либо ходатайство об очередном продлении срока этой процедуры. Тянется она уже несколько лет. Все началось в декабре 2022 года, когда компания «АртСтрой» обратилась в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании акционерного общества «Управление капитального строительства города Орла» несостоятельным. Напомним, что эта организация полностью контролировалась муниципалитетом, то есть принадлежит она городу Орлу.

Определением арбитража от 21 марта 2023 года требования «АртСтроч» были признаны обоснованными, и в отношении «УКСа» была введена процедура наблюдения. А в октябре 2023 года решением арбитража компанию признали банкротом. Тогда же в отношении нее было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. В последующем оно неоднократно продлевалось. Последний раз это произошло в марте 2025 года.

Конкурсный управляющий представил отчет и заявил ходатайство о продлении срока конкурсного производства еще на шесть месяцев, поскольку еще не все мероприятия, предусмотренные законом о банкротстве, выполнены. В частности, требования кредиторов еще не погашены. Более того, они даже увеличились. Реестр требований кредиторов был составлен и закрыт еще в 2023 году. Однако в марте 2025 года арбитражный суд удовлетворил иск общества с ограниченной ответственностью «СУ-5» и включил в третью очередь реестра требований кредиторов «УКСа» требования указанной организации в размере 7,797 миллиона рублей в составе основной задолженности.

Помимо этого были удовлетворены требования «СУ-5» в размере 1,641 миллиона рублей: 1,564 миллиона рублей – проценты за пользование чужими денежными средствами и 77 973 рубля – неустойка за нарушение обязательств по оплате выполненных работ в рамках заключенного еще в 2015 году контракта на строительство комплекса жилых домов в районе улиц Раздольной и Кузнецова в городе Орле. Данные требования были заявлены уже после закрытия реестра требований кредиторов, но суд их принял для удовлетворения требований «СУ-5» за счет имущества должника. Если, конечно, оно останется после расчетов с другими кредиторами.

