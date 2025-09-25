Из перечня базовых видов спорта для Орловской области исключили футбол

Зато в регионе будут развивать любимые виды спорта двух президентов.

Правительство Орловской области актуализировало программу развития детско-юношеского спорта в регионе до 2030 года. В частности, в новой редакции утвержден перечень базовых видов спорта. Удивительно, но из него исключен футбол, хотя футбольные традиции в Орле крепки. В актуализированный перечень базовых для региона видов спорта теперь включены: бадминтон, бокс, велосипедный спорт, дзюдо, карате, легкая атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, бобслей, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорт глухих.

Напомним, что дзюдо называют одним из самых любимых видов спорта президента Владимира Путина. А Дмитрий Медведев в 2011 году, когда занимал пост президента РФ, в своем видеоблоге на официальном сайте обратился к россиянам с призывом активнее играть в бадминтон. На тот момент действующий президент отмечал, что эта игра не только развивает физическую форму, глазомер, точность и реакцию, но и помогает решать в жизни разные задачи. Более того, в финале видеоролика, опубликованного тогда Медведевым, демонстрировалась игра президента в бадминтон с Владимиром Путиным, который в то время являлся премьер-министром РФ. Бадминтон даже планировали включить в школьную программу по физкультуре.

Как следует из преамбулы постановления правительства региона, перечень базовых видов спорта сформирован с учетом сложившихся исторических традиций развития спорта высших достижений, а также представительства спортсменов от Орловской области в составах спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта и участия данных команд во всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях.

Что касается программы развития детско-юношеского спорта Орловской области, то она предусматривает, например, рост с 80 до 90 процентов к 2030 году доли детей в возрасте 3-17 лет, в том числе из малообеспеченных семей, систематически занимающихся физической культурой и спортом на безвозмездной основе. Планируется ежегодное поэтапное увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта – с 2 процентов в 2020 году до 12 процентов в 2030 году. Кроме того, во всех школах региона должны действовать собственные спортивные клубы.

ИА “Орелград”