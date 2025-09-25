Депутата орловского облсовета оштрафовали на 3,1 миллиона

25.9.2025 | 16:19 Криминал, Новости

Установлено, что Сергей Тушков пытался подкупить сотрудника ФСБ.

Фото: Орловский областной Совет народных депутатов

Дело рассматривалось в Советском районном суде Орла.

Как пишет портал «Орловские новости», Тушкова признали виновным в попытке дать взятку. Наказанием стал штраф в 3 миллиона 100 тысяч рублей. Прокуратура просила для него штраф в 2 миллиона, но с реальным лишением свободы на 3,5 года (в колонии общего режима).

Сам Тушков не отрицал вину и сотрудничал со следствием. Однако защита пыталась убедить суд, что преступление следует квалифицировать как «подстрекательство к превышению должностных полномочий».

Установлено, что депутат передал сотруднику ФСБ 80 тысяч рублей. Сразу после этого его взяли с поличным. Тушков пытался получить незаконный доступ к телефону своей супруги, Дианы Войны. Она также является депутатом областного совета и тоже представляет там партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

ИА «Орелград»


