Погрузитесь в мир тишины и гармонии на базе отдыха «Зубари»

Устали от городской суеты? Идеальный уикенд всего в часе езды от Орла!



Представьте: свежий воздух, шелест листвы, зеркальная гладь воды и только пение птиц нарушает безмолвие природы. Добро пожаловать в «Зубари».

Рыбалка на огромном 20-гектарном пруду. Ловите с берега, наслаждаясь водной гладью. Отправьтесь на лодке на встречу с рыбой мечты. Прокатитесь на катере, исследуя уголки водоема.

Есть уютные беседки для душевных посиделок и просторный шатер для больших компаний. Предусмотрены бесплатные мангалы.

В «Зубарях» комфортное размещение на любой вкус. Уютные домики с настоящей печкой — для ценителей домашнего тепла. Трехэтажный особняк с бильярдом — для активного досуга. Зона кемпинга под звездным небом — для романтиков и любителей природы. А также после насыщенного дня… расслабьтесь по-настоящему: посетите традиционную баню, отдохните в хаммаме.

Бронируйте выходные в базе безмятежного отдыха «Зубари». Звоните +7 (4862) 78-00-10, подписывайтесь на соцсети: ВКонтакте, Telegram.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ – ПАО «СЗ «ОРЕЛСТРОЙ». ИНН 5751005940.