Командира «Бригады Катукова» снова ушёл на СВО

Денис Орлов подписал контракт с добровольческим формированием.

Известно, что это произошло накануне, 23 сентября. Название формирования не раскрывается, но сам Орлов называет его «одним из самых результативных и героических».

Командир «катуковцев» напомнил, что находился в отставке после ранения. Это продолжалось 897 дней.

Орлов пережил семь операций, прежде чем смог отказаться от трости. Также он прошёл сложную реабилитацию на несколько месяцев.

«Травмированная и фактически неработающая стопа на правой ноге вкупе с перебитыми нервами, артериями и позвонком», – так сам Орлов описывает своё состояние.

Военнослужащему присвоили пожизненную инвалидность. Тем не менее, он захотел и смог снова вернуться в зону СВО.

Также Орлов рассказал, что ещё с 10-х чисел августа «работает на новом направлении с очень большим объёмом задач».

ИА «Орелград»