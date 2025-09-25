Орловцев позвали на экономический диктант

Орловская область присоединится к ставшей традиционной всероссийской акции.

В Орловском государственном аграрном университете имени Парахина на базе экономического факультета открыта официальная региональная площадка для проведения экономического диктанта в онлайн формате. Эта всероссийская образовательная акция пройдет 14 октября 2025 года во всех регионах нашей страны. Предварительная регистрация проводится на официальном на сайте Всероссийского экономического диктанта.

«Приглашаем к участию студентов высших учебных заведений, руководителей и преподавателей ВУЗов, специалистов, экспертов, представителей бизнеса, государственных и общественных деятелей. Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области экономики. Будем рады видеть в числе участников акции всех желающих», – сообщили в Орловском ГАУ, отметив, что дополнительную информацию о работе региональной площадки можно получить на кафедре экономики и менеджмента в АПК.

Всероссийский экономический диктант – это общероссийская акция, организованная Вольным экономическим обществом России. Впервые она была проведена в 2017 году, после чего было решено сделать ее ежегодной. В 2018 году экономический диктант проводился же на 1294 площадках в 83 субъектах РФ, а также за рубежом. В 2024 году в акции приняли участие 392 456 человек из всех регионов России, а также из 11 стран: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Китая, Турции, Монголии и Сирии.

Цель экономического диктанта заключается в повышении экономической грамотности населения, развитии интеллектуального потенциала, эрудиции и экономической образованности молодежи, наращивании экономических знаний, необходимых для принятия решений в повседневной экономической жизни. Задачей акции также является оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных регионов России.

Написать экономический диктант можно как на сайте акции индивидуально, так и на официально зарегистрированных региональных площадках. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте акции. Доступ для написания будет открыт 14 октября с 05:00 до 22:00 по московскому времени. Результаты предоставляются сразу после написания, а сертификат участника или диплом победителя будет доступен для скачивания в личном кабинете.

Участвовать в экономическом диктанте может любой желающий. Сдается он в форме тестового задания. Экономический диктант составляется в двух вариантах: для учащихся 9-11 классов и учащихся организаций среднего общего и профессионального образования; диктант для студентов высших учебных заведений и других профессиональных и социальных групп. Победителями будут признаны участники, набравшие 90 баллов и выше. Они получат не только дипломы, но и приглашение к участию в финале Всероссийского фестиваля экономической науки.

Возрастное ограничение: 0+

ИА “Орелград”