«Сказка для бедных»: жители Лесного оценили планируемый крематорий

На публичных слушаниях под Орлом хором скандировали «против».

Сегодня, 25 сентября, в поселке Лесной собрались желающие принять участие в публичных слушаниях по правкам в Генплан и ПЗЗ Орловского муниципального округа. В перечне корректировок ликвидация скотомогильников, расширение карьера и так далее. Но самым громким пунктом стало предложение по изменению функциональной зоны для участка с кадастровым номером 57:10:0040101:10990 с производственной на «специального назначения». Это необходимо для строительства на улице Раздольной крематория с одной однокамерной печью. От планируемого объекта до ближайших жилых домов около 700 метров. Площадь крематория планируется около 400 кв. м. Санитарно-защитная зона порядка 500 метров. Жители предложили построить крематорий там, «где эти «бизнесмены» сами живут!»

По словам представителя инвестора, впереди расчет и согласование санитарно-защитной зоны, оценка рисков для здоровья населения, проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, а потом уже согласование непосредственно строительства. Однако орловцы не желали слушать о далеких планах, констатируя и так непростую обстановку.

«Северный район задушили асфальтовыми заводами. Штрафы – шляпа полная. Эти заводы – они миллионеры. Штраф – 3000 тысячи. Мы против [крематория] – выносите из города. Ваша санитарно-защитная зона – это сказка для бедных», – прокричал один из участников публичных слушаний.

«Очистные сооружения кругом! Ну что это такое. Роза ветров прямо оттуда идет [от крематория]», – подчеркнула одна из женщин.

Вспомнили и губернатора Андрея Клычкова, который также, вняв гласу народа, выступил против крематория на Раздольной.

Жители перебивали спикеров, не желая вникать в бизнес-планы. Крематорию необходимо искать иное место, заявило большинство. Вероятно, ближе к кладбищу. В финале, хотя и не предусматривается процедурой, поднимали руки, голосуя против.

По итогу представитель администрации сообщил собравшимся, что публичные слушания будут проходить и в других населенных пунктах Орловского округа. Серия встреч стартовала 3 сентября и завершится в конце месяца. Обобщенные результаты станут основанием для принятия окончательного решения.

Сейчас на месте планируемого крематория промышленная площадка с ветками железной дороги. Иронично размещать такой объект в границах индустриального парка.

Отметим, в августе в инвестпрограмме Орла появилось строительство колумбария для размещения праха.

ИА “Орелград”