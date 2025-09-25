На благоустройство территории орловского ДК пришлось перезаключать контракт

Москвичи с поставленной задачей за полгода справились на 4%.

Администрация Орловского округа расторгла контракт с ООО «Ф2Ф» (г. Москва) на благоустройство территории МБУК «Станово-Колодезьский сельский Дом культуры». В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта “Инфраструктура для жизни” там планировали поставить детскую площадку, организовать зоны для отдыха и спорта. При намеченной сдаче в конце августа, на 5 число работы были выполнены на 4,27% (0,521 млн рублей), указано в решении администрации ОМО. Подрядчику было фактически оплачено 3,66 млн рублей. Такая информация содержится в карточке закупки в ЕИС.

Итоги нового запроса котировок подведены на днях. Подана только одна заявка на участие в закупке. Контракт на 7,5 миллиона рублей заключен с ООО «РА-Строй» (г. Орел). Снова предусмотрен аванс в размере 30%. Срок исполнения контракта – 29 декабря 2025 года.

По данным kartoteka.ru, ООО «РА-Строй» зарегистрировано в конце 2023 года. Генеральный директор и учредитель – Смоян Рафик Рашидович. Среднесписочная численность – 1. Несмотря на скромный штат, в 2024 году чистая прибыль компании составила 4,4 млн рублей.

