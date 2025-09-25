На Орловщине готово 260 коек для госпитализации больных гриппом

При необходимости их число могут довести до 900.

Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев в интервью телеканалу «Первый Областной».

Тем не менее, на настоящий момент в новом сезоне в нашем регионе случаи заболевания гриппом не зарегистрированы. С ОРВИ ситуация другая — за неделю уровень заболеваемости вырос сразу на 32%, причём подъём происходит раньше обычного времени.

Еженедельно в области выявляют около 75 случаев коронавирусной инфекции. Однако, по словам Румянцева, пока что все они являются более-менее лёгкими.

ИА «Орелград»