На Орловщине готово 260 коек для госпитализации больных гриппом

25.9.2025 | 11:00 Медицина, Новости

При необходимости их число могут довести до 900.

Фото: obl1.ru

Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев в интервью телеканалу «Первый Областной».

Тем не менее, на настоящий момент в новом сезоне в нашем регионе случаи заболевания гриппом не зарегистрированы. С ОРВИ ситуация другая — за неделю уровень заболеваемости вырос сразу на 32%, причём подъём происходит раньше обычного времени.

Еженедельно в области выявляют около 75 случаев коронавирусной инфекции. Однако, по словам Румянцева, пока что все они являются более-менее лёгкими.

