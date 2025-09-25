На Орловщине КамАЗ врезался в «Мерседес»

Также грузовой автомобиль сбил человека.

Авария произошла накануне в 11 часов. Местом действия стала межмуниципальная трасса «Глазуновка – Малоархангельск – Колпна — Долгое».

39-летний водитель ехал на КамАЗе с полуприцепом из Малоархангельска в Колпну. На 58-м километре дороги он сначала врезался в грузовик «Мерседес-Бенц 814», а затем сбил 38-летнего мужчину. Им оказался водитель «Мерседеса», который покинул кабину своей машины.

Пострадавшего доставили сначала в Колпнянскую ЦРБ, а затем в Орловскую областную клиническую больницу. Он остаётся в медучреждении.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 8 ДТП. Пострадали двое человек.

ИА «Орелград»