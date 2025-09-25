Строительство школы на улице Родзевича-Белевича обросло новым скандалом

Подрядчик по суду потребовал предоставить ему план земельного участка.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению столичного ООО «Управление капитального строительства» к казенному учреждению Орловской области «Орелгосзаказчик». Истец просил обязать ответчика исполнить условия контракта, а именно предоставить ему градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Ответчик иск не признал и пояснил суду, что «на протяжении всего периода действия контракта оперативно решает все возникающие вопросы и никогда не отказывал в помощи подрядчику». После этого истец попросил суд еще и оштрафовать «Орелгосзаказчик» на 100 тысяч рублей.

Речь идет о контракте, который в апреле 2023 года заключили «Орелгосзаказчик» и «Управление капитального строительства». Последнее обязалось выполнить работы по строительству объекта: «Общеобразовательная школа на 1225 мест по улице Родзевича-Белевича в Орле». Цена контракта на тот момент составляла 1,182 миллиарда рублей, в том числе 22,475 миллиона рублей – стоимость проектно-изыскательских работ, 1,159 миллиарда рублей – стоимость строительно-монтажных работ, Школа до сих пор не построена, а ее сметная стоимость выросла уже примерно вдвое.

Сроки сдачи работ не раз переносились, в соответствии с последним графиком срок выполнения строительно-монтажных работ был продлен до 14 ноября 2025 года. Но уже сейчас понятно, что в лучшем случае школу сдадут в конце 2026 года. В суде всплыл новый поворот в этом скандальном деле. Истец указал, в частности, что по состоянию на 6 марта 2025 года «заказчиком не предоставлен в работу подрядчику градостроительный план земельного участка». ГПЗУ необходим подрядчику для завершения проектно-изыскательских работ и прохождения государственной экспертизы проекта.

Из материалов дела также следует, что правообладателем земельного участка, на котором ведется строительство школы, является Орловская область. Между департаментом государственного имущества и земельных отношений Орловской области и «Орелгосзаказчиком» заключен договор безвозмездного пользования этим участком. «Не предоставление ГПЗУ для производства работ подрядчику является препятствием для исполнения контракта в установленные сроки и надлежащим образом», – говорилось в иске.

Однако суд в удовлетворении исковых требований отказал. Он установил, что еще при заключении контракта в апреле 2023 года подрядчику был передан полный комплект документации, в том числе ГПЗУ. По сути, арбитраж отмел аргумент о том, что сроки строительства школы были сорваны из-за того, что заказчик два года якобы не предоставлял подрядчику план земельного участка.

Тем временем на заседании Орловского облсовета народных депутатов руководитель регионального департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин подтвердил парламентариям, что строительством школы на улице Родзевича-Белевича занимается ООО «Управление капитального строительства». Подтвердил он и то, что контракт был заключен 3 апреля 2023 года со сроком завершения работ в ноябре 2025 года. Однако срок исполнения контракта теперь планируется перенести на ноябрь 2026 года.

«Алексей Субботин рассказал, что на строительной площадке выполнены работы подготовительного периода, обустроена строительная площадка, подведены инженерные сети. Также выполнена забивка свайного поля, ведутся бетонные работы, обустройство цокольного этажа. Со слов докладчика на объекте ежедневно трудятся 25 человек», – сообщили в пресс-службе Орловского облсовета.

«Судя по предоставленной информации и объему выполненных работ, заявления о завершении строительства через год, в ноябре 2026 года, выглядят крайне оптимистично, если не сказать большего», — так прокомментировал ситуацию председатель парламентского комитета по градостроительной деятельности и транспорту Виталий Рыбаков.

ИА “Орелград”