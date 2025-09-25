В Орле в больнице Боткина запустили новый цифровой маммограф

Техника введена в эксплуатацию.

Как рассказали в медицинском учреждении, теперь приём пациенток станет более оперативным.

Снимки отображаются на экране устройства сразу же после процедуры. Также изображения сохраняются в цифровом формате. Это повышает их качества и даёт возможность для детального анализа.

Благодаря высокой скорости обработки данных, врачи смогут быстрее ставить диагнозы и назначать лечение.

Кроме того, современные технологии позволяют снизить лучевую нагрузку на организм. Для общего здоровья пациенток менее вредно проходить обследование на новой технике, а не на старой.

ИА «Орелград»