Судебные приставы рассказали о правилах розыска должников

Разъяснения дали в Пресс-службе ГМУ ФССП России.

Там выпустили официальный комментарий — в виде ответа на вопрос о том, кто должен заниматься исполнительным розыском должника, а также его имущества.

В пресс-службе управления пояснили, что соответствующими полномочиями наделяется судебный пристав, осуществляющий розыск. Данная мера применяется в случаях, когда другие действия не помогли установить местонахождение гражданина или его имущества.

При этом пристав может объявить розыск должника как сам, так и по заявлению взыскателя. За основу принимаются исполнительные документы. В них должны содержаться требования

о защите интересов России, её субъектов или муниципальных образований (сумма требований должна превышать 10 тысяч рублей),

о взыскании алиментов,

о возмещении вреда, причинённого здоровью (либо смертью кормильца),

о возмещении ущерба, причинённого преступлением,

о взыскании штрафа (как наказания за совершённое преступление),

об отбывании обязательных работ.

Розыск может быть объявлён и в других случаях, но уже только на основании письменного заявления взыскателя. В основном, речь идёт о трёх вариантах:

розыск должника по неимущественным требованиям – если их исполнение невозможно без личного участия данного гражданина,

розыск должника по имущественным требованиям – если их исполнение невозможно без личного участия данного гражданина, а сумма взыскания превышает 10 тысяч рублей,

розыск имущества должника по имущественным требованиям – если сумма взыскания превышает 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»