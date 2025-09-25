Судебные приставы рассказали о правилах розыска должников

Разъяснения дали в Пресс-службе ГМУ ФССП России.
Там выпустили официальный комментарий — в виде ответа на вопрос о том, кто должен заниматься исполнительным розыском должника, а также его имущества.
В пресс-службе управления пояснили, что соответствующими полномочиями наделяется судебный пристав, осуществляющий розыск. Данная мера применяется в случаях, когда другие действия не помогли установить местонахождение гражданина или его имущества.
При этом пристав может объявить розыск должника как сам, так и по заявлению взыскателя. За основу принимаются исполнительные документы. В них должны содержаться требования
- о защите интересов России, её субъектов или муниципальных образований (сумма требований должна превышать 10 тысяч рублей),
- о взыскании алиментов,
- о возмещении вреда, причинённого здоровью (либо смертью кормильца),
- о возмещении ущерба, причинённого преступлением,
- о взыскании штрафа (как наказания за совершённое преступление),
- об отбывании обязательных работ.
Розыск может быть объявлён и в других случаях, но уже только на основании письменного заявления взыскателя. В основном, речь идёт о трёх вариантах:
- розыск должника по неимущественным требованиям – если их исполнение невозможно без личного участия данного гражданина,
- розыск должника по имущественным требованиям – если их исполнение невозможно без личного участия данного гражданина, а сумма взыскания превышает 10 тысяч рублей,
- розыск имущества должника по имущественным требованиям – если сумма взыскания превышает 10 тысяч рублей.
ИА «Орелград»