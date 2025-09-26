Дистанционные совещания чиновников узаконят на Орловщине

Нормативная новелла появится в уставе региона.

Проект внесения изменений в устав (основной закон) Орловской области рассмотрели в первом чтении депутаты Орловского облсовета. Внесение поправок потребовалось для приведения региональной нормативной базы в соответствие с требования Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». В частности, поправки предлагается внести в главу 10 устава, посвященную организации местного самоуправления в Орловской области.

«Новеллами являются нормы, которыми определяется, что уставами муниципальных образований и иными муниципальными правовыми актами в соответствии с законами Орловской области могут предусматриваться порядок дистанционного взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти в субъекте Российской Федерации, порядок дистанционного участия в заседаниях представительного органа муниципального образования», – следует из пояснительной записки к законопроекту.

Другое новшество коснется процедуры внесения в Орловский областной Совет народных депутатов проектов законов Орловской области, предусматривающих наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. После изменения устава одновременно с проектом закона в региональный парламент должно будет вноситься заключение Совета муниципальных образований Орловской области по указанному проекту.

Ещё одной новеллой закрепляется, что в соответствии с принципом единства системы публичной власти глава муниципального образования одновременно замещает государственную должность субъекта Российской Федерации и муниципальную должность. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 5 устава Орловской области.

Также в уставе будет закреплена норма о том, что органы местного самоуправления (в том числе конкретные должностные лица) несут ответственность в случае нарушения ими Конституции РФ, конституционных законов и федеральных законов, устава и законов Орловской области, устава муниципального образования. Ответственность предусмотрена и в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.

ИА “Орелград”