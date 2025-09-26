Администрация Орловского округа призвала подготовиться к возможным ЧС

26.9.2025 | 16:40 Закон и порядок, Новости

Оперативно получить компенсацию за повреждённое жильё или землю поможет выписка из ЕГРН.

Фото: филиал ППК «Роскадастр» по Орловской области

«Жизнь непредсказуема, и никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций: природных катастроф, техногенных аварий или, к глубокому сожалению, террористических актов», – напомнили в Администрации Орловского муниципального округа.

Чиновники указывают, что в трудные минуты государство может прийти на помощь собственникам жилья или земли. Однако «единственным неоспоримым доказательством ваших прав» станет «выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)».

При этом формирование списков получателей такой поддержки тоже может проходить в сложных условиях. Наличие выписки на руках поможет ускорить и упростить процесс.

Чиновники советуют жителям округа, которые ещё не оформили официальные права собственности на недвижимость или участки, обязательно сделать это – напрямую через Росреестр или через МФЦ. «Откладывая регистрацию, вы рискуете благополучием семьи», – подчеркнули в администрации.

ИА «Орелград»


