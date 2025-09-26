В Орле в аграрном университете открыли мемориальную стелу

26.9.2025 | 15:15 История, Новости, Образование

Она посвящена военным победам России.

Фото: Орловский областной Совет народных депутатов

Открытие стелы состоялось накануне. Его приурочили к 50-летнему юбилею вуза.

Мемориальный объект под названием «Великие Победы России» создан по инициативе профессора университета Алексея Ковешникова, а также его студентов.

На монументе высечены названия ключевых сражений в истории нашей страны. Все желающие могут узнать о них основную информацию, воспользовавшись QR-кодом.

В список вошли Ледовое побоище, Куликовская битва, битва при Молодях, Судбищенская и Полтавская битвы, Чесменское сражение, Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная война.

Также в честь юбилея состоялось торжественное заседание Учёного совета вуза, где преподаватели ОГАУ были удостоены государственных и региональных наград.

В церемонии открытия участвовал председатель Орловского областного совета Леонид Музалевский и другие официальные лица. Память погибших защитников Отечества почтили минутой молчания.

ИА «Орелград»


