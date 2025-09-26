Ещё пятеро орловцев заразились боррелиозом от клещей за неделю

Это значительно отличается от картины минувшего года.

На 25 сентября 38 взрослых жителей Орловской области заразились болезнью Лайма после укусов клещей. Об этом информирует Управление Роспотребназора по региону.

Неделю назад таких случаев было 33, ещё неделю назад — 29. В то же время на аналогичную дату минувшего года было зарегистрировано всего 25 эпизодов заболевания клещевым боррелиозом.

При этом инфицированность боррелиозом самих клещей даже немного снизилась (в текущем году — 20,5%, в 2024-м — 20,6% от общего числа обследованных паразитов, снятых с людей).

Всего в этом году от укусов клещей пострадали 2922 жителя Орловской области, в том числе 820 детей.

ИА «Орелград»