Данные о ПВО в Орловской области попали под запрет

Областные власти примут дополнительные меры по усилению охраны региона.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Тарасов издал указ о дополнительных мерах по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории региона. Документ вступил в силу с момента его официального опубликования, то есть с 24 сентября 2025 года, когда он появился на портале Орловской области. Подписан указ был 23 сентября.

Вадим Тарасов ввел несколько запретов на период действия указа президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757. В частности, запрещена публикация и распространение в средствах массовой информации, средствах массовой коммуникации, включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, фото- и видеоматериалов, содержащих данные об использовании и последствиях применения на территории Орловской области средств противовоздушной обороны, беспилотных воздушных судов и летательных аппаратов.

Под запрет попала и информация о других специальных средствах поражения, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения (падения, атаки), запуска или траекторию полета, а также установить факт их поражения и оценить характер нанесенных повреждений. Запрещено публиковать данные о местах постоянной и временной дислокации подразделений Министерства обороны РФ и правоохранительных органов. Не допускается публично сообщать о местах расположения объектов военной инфраструктуры, средств и систем противодействия беспилотным летательным аппаратам и радиоэлектронной борьбы, сооружений связи и охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, а также автомобильных и железнодорожных мостов.

Запрет частично не распространяется только на деятельность правоохранительных органов, органов, входящих в единую систему публичной власти в Российской Федерации, а также на информацию, официально опубликованную этими органами в средствах массовой информации, средствах массовой коммуникации, включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

Тем временем действующий губернатор Андрей Клычков поручил обеспечить безопасность при проведении в Орловской области мероприятий, посвященных Дню народного единства. Как пояснили в пресс-службе губернатора, соответствующее поручение было дано на заседании областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Орловской области. Андрей Клычков напомнил, что неделю назад Орловская область простилась с сотрудниками Росгвардии, погибшими при исполнении служебных обязанностей – разминировании железнодорожных путей на перегоне Малоархангельск-Глазуновка.

«Ценой собственной жизни росгвардейцы не допустили крушения поездов, гибели и ранения сотен людей. Данный случай подтверждает одно – мы с вами боремся не просто с угрозами, а предотвращаем реальные преступления врага, который давно встал на путь террора и диверсий. Поэтому требуется максимальная бдительность, а также готовность сил и средств, включая совершенствование профессионального уровня сотрудников органов власти, ответственных за реализацию мероприятий борьбы с терроризмом», – сказал Андрей Клычков.

ИА “Орелград”