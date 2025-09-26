Орловцы получат 690 тысяч «писем счастья» от налоговиков

Жители региона начали получать налоговые уведомления.

Жители Орловской области начали получать уведомления на уплату транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество и, в ряде случаев, налога на доходы физических лиц за 2024 год. Об этом сообщила заместитель начальника отдела оказания государственных услуг УФНС России по Орловской области Елена Левушкина, выступившая на совещании в администрации города Ливны. По ее словам, рассылка стартовала в сентябре.

По информации пресс-службы УФНС России по Орловской области, всего в этом году имущественные налоги начислены примерно 690 тысячам орловцев, в их адрес направлено уже более 325 тысяч налоговых уведомлений, что на 2,2 процента больше, чем было в прошлом году. Так, в личных кабинетах налогоплательщиков размещено около 185 тысяч уведомлений, около 26 тысяч уведомлений направлено гражданам через единый портал государственных услуг, а по почте, заказными письмами, направлено еще порядка 115 тысяч «писем счастья».

«В целом по региону сумма налогов, исчисленная физическим лицам в 2025 году за налоговый период 2024 года, составила 1,782 миллиарда рублей, что выше уровня налогового периода 2023 года на 12,6 процента», – добавила Елена Левушкина. – Сумма налогов, исчисленных физическим лицам – жителям города Ливны, за налоговый период 2024 года составила 115,444 миллиона рублей, что выше уровня налогового периода 2023 года на 12,4 процента».

По словам спикера, в налоговом уведомлении должны быть указаны: сумма налога, подлежащая уплате; объект налогообложения; налоговая база; срок уплаты налога; сведения, необходимые для перечисления налога в бюджет. В уведомлении также могут быть отражены доходы, полученные от продажи имущества, либо в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения, а также страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению. В него включается НДФЛ с доходов в виде выигрышей от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, на основании сведений, поступивших от организаторов азартных игр.

Исполнить налоговые обязательства гражданам необходимо не позднее 1 декабря – это крайний срок уплаты налогов в текущем году. Исключение сделано только для мобилизованных граждан. Для них срок уплаты налога продлен на период прохождения ими военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы. Оплатить налог им можно будет равными частями ежемесячно по 1/6 от общей суммы либо в общеустановленном порядке.

ИА “Орелград”