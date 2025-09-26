На Орловщине пополнили реестр объектов нематериального этнокультурного достояния

26.9.2025 | 17:05 Культура, Новости

Туда включили несколько новых объектов.

Фото: vk.com/public168393716

В реестр вошли певческая традиция и традиционная кухня жителей Ильинского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области. Решение принято на заседании профильного регионального экспертного совета.

Как рассказали в Департаменте культуры Орловской области, певческая традиция в Ильинском сельском поселении Хотынецкого района хорошо отражает особенности нашего региона. «Главными исполнителями являются женщины, которые поют в ансамбле, используя ведущий альтовый голос», – указали в депкульте.

Традиционная кухня местных жителей также представляет интерес. В середине 20 века здешние орловцы покупали только соль и сахар, а также растительное масло. Всё остальное производилось собственными силами.

ИА «Орелград»


