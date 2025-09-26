Футболист Александр Мостовой даст автографы орловцам

Мероприятие состоится завтра.

Легендарный футболист проведёт автограф-сессию перед матчем «Орла» с тульским «Арсеналом-2». Игра состоится завтра на Стадионе имени Ленина.

«Начало активностей в 15:30», – рассказали в официальных соцсетях ФК «Орёл».

Также Мостовой совершит символический удар по мячу (в 16:45).

Напомним, что футболист является чемпионом СССР и Европы, а также обладателем кубка Португалии и кубка «Интертото». Мостовой завершил карьеру в 2005-м году. Сейчас ему 57 лет.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»