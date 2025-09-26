Футболист Александр Мостовой даст автографы орловцам

26.9.2025 | 11:20 Новости, Спорт

Мероприятие состоится завтра.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Легендарный футболист проведёт автограф-сессию перед матчем «Орла» с тульским «Арсеналом-2». Игра состоится завтра на Стадионе имени Ленина.

«Начало активностей в 15:30», – рассказали в официальных соцсетях ФК «Орёл».

Также Мостовой совершит символический удар по мячу (в 16:45).

Напомним, что футболист является чемпионом СССР и Европы, а также обладателем кубка Португалии и кубка «Интертото». Мостовой завершил карьеру в 2005-м году. Сейчас ему 57 лет.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования