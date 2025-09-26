Футболист Александр Мостовой даст автографы орловцам

Мероприятие состоится завтра.
Легендарный футболист проведёт автограф-сессию перед матчем «Орла» с тульским «Арсеналом-2». Игра состоится завтра на Стадионе имени Ленина.
«Начало активностей в 15:30», – рассказали в официальных соцсетях ФК «Орёл».
Также Мостовой совершит символический удар по мячу (в 16:45).
Напомним, что футболист является чемпионом СССР и Европы, а также обладателем кубка Португалии и кубка «Интертото». Мостовой завершил карьеру в 2005-м году. Сейчас ему 57 лет.
Возрастное ограничение: 12+
ИА «Орелград»