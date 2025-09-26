Под Орлом в колонии изъяли квадрокоптер

26.9.2025 | 11:00 Криминал, Новости

С его помощью заключённым пытались передать запрещённые предметы.

Инцидент произошёл в исправительной колонии №5 общего режима, которая находится в Урицком районе.

Попытка была пресечена сотрудниками оперативного отдела колонии. Перед этим они получили соответствующую оперативную информацию.

Был изъят сам беспилотный летательный аппарат, а также два USB провода и два зарядных блока, проводные наушники и переходное устройство.

В настоящее время устанавливается лицо, которое пыталось доставить запрещённые предметы в колонию. Гражданину придётся отвечать за это перед законом.

