Под Орлом в колонии изъяли квадрокоптер

С его помощью заключённым пытались передать запрещённые предметы.

Инцидент произошёл в исправительной колонии №5 общего режима, которая находится в Урицком районе.

Попытка была пресечена сотрудниками оперативного отдела колонии. Перед этим они получили соответствующую оперативную информацию.

Был изъят сам беспилотный летательный аппарат, а также два USB провода и два зарядных блока, проводные наушники и переходное устройство.

В настоящее время устанавливается лицо, которое пыталось доставить запрещённые предметы в колонию. Гражданину придётся отвечать за это перед законом.

ИА «Орелград»