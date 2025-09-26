На пост спикера горсовета Орла претендуют трое

26.9.2025 | 11:31 Важное, Новости, Политика

Объявлен перерыв для голосования.

Фото: ИА «Орелград»

Горсовет нового созыва на первом заседании, которое проходит в эти минуты, рассмотрел вопрос о выдвижении и самовыдвижении депутатов на должность председателя. На пост претендуют Владимир Негин, Владимир Строев и Игорь Коновалов.

Кандидаты выступили с программами, где рассказали о предлагаемых изменениях, а также своих достижениях. Также они ответили на возникшие вопросы (больше всего их было обращено к Владимиру Негину).

Владимир Строев подчеркнул, что все решения партий носят рекомендательный характер и призвал депутатов выбирать себе спикера самостоятельно. Он подчеркнул, что голосование носит тайный характер. Напомним, что «Единая Россия» рекомендовала на высший пост в городском парламенте Негина, что вызвало у Строева негативную реакцию.

ИА «Орелград»


