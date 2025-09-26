Инфляция в Орловской области немного тормозит

Озвучены данные о ценовой ситуации на потребительском рынке.

Цены в Орловской области в августе 2025 года, по данным Росстата, снизились на 0,17 процента по отношению к июлю. Годовая инфляция замедляется третий месяц подряд, отмечают аналитики. В августе она составила 8,91 процента, правда, это выше, чем в целом по стране (8,14 процента). Сообщается также, что в августе цены на продовольствие и услуги в регионе снизились, но накопленным итогом за 12 месяцев выросли больше, чем вся потребительская корзина.

«Цены на непродовольственные товары за месяц выросли, а за год они подорожали меньше, чем все товары и услуги, – сообщило Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. – С исключением сезонности цены в августе выросли больше, чем в июле. Основная причина – увеличение издержек производителей продовольственных и непродовольственных товаров».

Ранее на совещании в администрации области глава регионального департамента промышленности и торговли Денис Леонов сообщил, что стоимость набора из 24 наименований социально значимых продовольственных товаров в Орловской области на 16 процентов ниже, чем в соседних регионах ЦФО, и на 10 процентов ниже, чем в среднем по Российской Федерации. В рейтинге ЦФО Орловщина входит в пятерку регионов с самым низким уровнем стоимости социального набора продовольственных товаров.

«По результатам анализа динамики уровня средних минимальных розничных цен в объектах торговли за период с 7 июля по 8 сентября 2025 года в регионе отмечалось снижение средних розничных цен на 9 отдельных видов социально значимых продовольственных товаров. Это хлеб из ржаной и пшеничной муки, рис шлифованный, яйца куриные, масло сливочное, сахар-песок, масло подсолнечное, рыба мороженая, соль поваренная и баранина», – сообщила пресс-служба губернатора.

Снижение средних розничных цен в анализируемый период отмечалось на плодоовощную продукцию, в частности на: картофель – на 67,2 процента, капусту белокочанную – 48,2 процента, морковь – 47,4 процента, лук репчатый – 42,3 процента, яблоки – 5 процентов. В то же время выросли розничные цены на 10 видов товаров, в их числе: хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки различных сортов, вермишель, пшено, свинина, мука пшеничная, говядина, куры охлажденные и мороженые, чай черный байховый, молоко питьевое, гречневая крупа.

«Годовая инфляция в России продолжает снижаться, но пока еще остается существенно выше цели, – отметили в орловском отделении Центробанка. – Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к 4 процентам в 2026 году».

ИА “Орелград”