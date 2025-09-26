Орловские чиновники будут докладывать наверх о мелиорации

Учет мелиоративных систем будет ужесточен.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в статьи 4 и 5 Закона «Об отдельных правоотношениях в сфере мелиорации земель на территории Орловской области». Он был подготовлен в связи с принятием в июле 2025 года Федерального закона о внесении изменений в отдельные положения ФЗ «О мелиорации земель». В частности, региональным законопроектом уточняются полномочия органов исполнительной власти Орловской области.

«Так, за органом исполнительной власти специальной компетенции Орловской области закрепляются полномочия по учету мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений на территории Орловской области, а также представлению вышеуказанных сведений в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере мелиорации земель», – говорится в пояснительной записке к документу.

Определяющими факторами, влияющими на снижение плодородия пашни, являются кислотность, переувлажненность, заболоченность и каменистость. А мелиоративные системы как раз необходимы для улучшения свойств земель, чтобы повысить их продуктивность. Они меняют водный, воздушный и тепловой режимы почвы, создавая оптимальные условия для роста и развития сельскохозяйственных культур.

В Орловской области для уточнения содержания в почве питательных веществ – макро-, микро- и мезоэлементов, радионуклидов, тяжелых металлов, ежегодно проводится агрохимическое обследование сельскохозяйственных угодий. Проводится оно как на основе имеющегося картографического материала, так и с использованием электронных карт, созданных по результатам почвенного объезда с применением GPS-навигаторов.

Так, в рамках мониторинга, который провели специалисты ФГБУ «Орелагрохимрадиология», по итогам 2024 года были выявлены следующие тенденции. Так называемых кислых почв на пашне в регионе насчитали на площади 1272 тысячи га, или 86,3 процента от общего объема. Средневзвешенное содержание фосфора в почве по Орловской области составляет 10 мг/100 г. Всего почв пашни с очень низким и низким содержанием фосфора – 298,9 тысячи га (20,3 процента), с повышенным и высоким содержанием – 543,9 тысячи га (36,9 процента).

Средневзвешенное содержание калия в почве пашни Орловской области – 11,3 мг/100 гр. По итогам описываемого агрохимического обследования 209,2 тысячи га (14,2 процента) пашни было отнесено к почвам с очень низким и низким содержанием калия. Высокая и повышенная концентрация данного элемента наблюдалась на 807,3 тысячи га (54,8 процента). Средневзвешенное содержание гумуса в почвах пашни региона составило 4,9 процента. Низкое и ниже среднего содержание органического вещества отмечено на площади 380,2 тысячи га (25,8 процента), выше среднего и высокое – на 383,7 тысячи га (26 процентов).

На эродированность земель оказывают влияние такие факторы, как несоблюдение в последние годы элементарной агротехники, недостаточное внесение органических и минеральных удобрений, несоблюдение противоэрозионных мероприятий и др. Большая часть земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области расположена на склоновых землях, в том числе 35,1 процента – на склонах до 1 градуса, 31,4 процента – на склонах до 2 градусов, 26,4 процента – до 5 градусов, 3,6 процента – до 7 градусов, 2,8 процента – до 10 градусов, 0,7 процента – свыше 10 градусов. По мнению специалистов, подобная ситуация способствует усиленному развитию водной эрозии почвенного покрова.

ИА “Орелград”