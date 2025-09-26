Орловчанка доказала право на «чернобыльскую» льготу

Чиновники отказывали ей из-за отсутствия данных о прошлом женщины.

Кромской районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы к Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области. Как пояснили в пресс-службе суда, орловчанка просила об установлении факта ее проживания на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом и признании за ней права на получение мер социальной поддержки. В суд женщина обратилась после того, как чиновники отказали ей в оформлении льготы.

В иске она указала, что ранее подала в отделение пенсионного фонда заявление на выплату единовременной компенсации на оздоровление. Такая выплата вместе с дополнительным оплачиваемым отпуском положена гражданам, подвергшимся воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Чиновники отказали ей в связи «с отсутствием подтвержденной регистрации на территории поселка городского типа Кромы до 2 декабря 1995 года».

Уже в суде женщина пояснила, что на самом деле она в тот период времени проживала в Кромах, обладавших льготным социально-экономическим статусом. Но проживала без регистрации, что было связано с переездом на новое место жительства – в ноябре 1995 года орловчанка продала свою квартиру и приобрела новую квартиру в тех же Кромах. А зарегистрировалась она в новом жилье уже после указанной выше даты, то есть после 2 декабря 1995 года. Поэтому истица просила суд восстановить ее право на получение единовременной компенсации на оздоровление, выплачиваемой одновременно с дополнительным оплачиваемым отпуском. Также она просила взыскать с ответчика судебные расходы в размере 9000 рублей.

«Представитель Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области иск не признала, просила отказать в его удовлетворении, – отмечает пресс-служба Кромского районного суда. – Анализируя установленные в судебном разбирательстве обстоятельства, исследовав документы, показания свидетелей, суд пришел к выводу, что истица действительно проживала в спорный период на территории, относящейся к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС до 2 декабря 1995 года, удовлетворил исковые требования. Решение не вступило в законную силу».

Ранее Отделение Социального фонда России по Орловской области сообщило, что в этом году более 6 тысяч орловцев оформили дополнительный отпуск за работу в так называемой Чернобыльской зоне. Это одна из мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, которую оказывает государство. К заявлению на такую льготу необходимо приложить документ, подтверждающий факт проживания или работы на загрязненной территории по состоянию на 31 декабря 1990 года или на 1 декабря 995 года. Также потребуется справка работодателя, подтверждающая нахождение места работы в зоне ЧАЭС.

Гражданин может обратиться лично в клиентскую службу по месту жительства или МФЦ или подать заявление через портал госуслуг. «Отделение СФР по Орловской области обращает внимание на то, что кроме осуществления трудовой деятельности в настоящее время на загрязненной территории также необходимо выполнить и условия проживания или работы в льготной зоне на 31.12.1990 или на 01.12.1995», – добавили в ведомстве.

ИА “Орелград”