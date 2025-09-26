Как выбирают председателя Горсовета Орла?

26.9.2025 | 9:56 Важное, Новости, Политика

Фото: ИА «Орелград»

Сегодня, 26 сентября, депутаты Горсовета седьмого созыва впервые соберутся в малом зале администрации. В повестке три вопроса. Первый – об избрании председателя. На этот пост претендуют два единоросса – Владимир Негин и Владимир Строев. Также своего кандидата анонсировали эсеры. Председателя выбирают голосованием из членов Горсовета.

Большинство в обновленном составе у «Единой России» (24). Второе место по числу мандатов у реготделения «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» (8). Три мандата получила КПРФ. По одному – ЛДПР, «Новые люди», «Партия Пенсионеров».

