Как выбирают председателя Горсовета Орла?

Сегодня, 26 сентября, депутаты Горсовета седьмого созыва впервые соберутся в малом зале администрации. В повестке три вопроса. Первый – об избрании председателя. На этот пост претендуют два единоросса – Владимир Негин и Владимир Строев. Также своего кандидата анонсировали эсеры. Председателя выбирают голосованием из членов Горсовета.

Большинство в обновленном составе у «Единой России» (24). Второе место по числу мандатов у реготделения «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» (8). Три мандата получила КПРФ. По одному – ЛДПР, «Новые люди», «Партия Пенсионеров».

ИА “Орелград”