В Ливнах заморозили строительство торгово-офисного центра

У застройщика изменились финансовые возможности.

В городе Ливны в настоящее время находится в замороженном состоянии строительство торгово-офисного здания на улице Денисова. Об этом на совещании в мэрии сообщил начальник городского отдела архитектуры и градостроительства Андрей Козлов. По его словам, площадь строящегося здания должна составить 1470 квадратных метров. Это один из крупнейших текущих проектов по нежилому строительству в городе на данный момент.

Однако, по словам спикера, у застройщика изменились финансовые возможности, что можно интерпретировать как «финансовые трудности». Поэтому в настоящее время застройщик ищет варианты завершения строительства, в том числе через возможную продажу другому собственнику. Пока же недострой оформлен как объект незавершенного строительства, отметил Андрей Козлов. В сфере жилищного строительства ситуация тоже непростая. Так, в 2024 году в Ливнах было введено в эксплуатацию около 4900 квадратных метров жилья, с учетом индивидуального жилищного строительства (ИЖС). А по итогам текущего года ввод жилья, по прогнозам, составит лишь около 1500 квадратных метров.

«За 2024-2025 годы подготовлено 27 уведомлений на строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов (семь уведомлений в текущем году), – проинформировал Андрей Козлов. – Получение уведомлений по строительству ИЖС по количеству обращений находится примерно на одном уровне. Разрешений на строительство многоквартирного жилья в 2024 году и 2025 году отделом выдано по одной единице, готовится к получению разрешение на строительство объекта по улице Горького».

Областным управлением градостроительства за отчетный период выдано также одно разрешение на строительство многоквартирного жилого дома. Кроме того, на той же улице Горького продолжается строительство 7-этажного многоквартирного жилого дома, где застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Монтажстрой». А на улице Крестьянской многоквартирный дом возводит ООО «Стройдом». Продолжается и реконструкция здания в жилой многоквартирный дом на улице Ленина, в данном случае застройщиком является ООО «Перспектива».

ИА “Орелград”