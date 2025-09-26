Мероприятие приурочено к новой памятной дате.

«Одна страна – одно будущее» – выставка под таким названием открылась в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Она приурочена к новой памятной дате – Дню воссоединения новых регионов с Российской Федерацией. Отмечается он 30 сентября. Выставка же будет доступна посетителям до 8 октября текущего года. Ее экспонатами станут различные периодические издания, в том числе «Российская газета», «Красная звезда», «Российская Федерация сегодня» и другие, которые не только освещали события 2022 года, но и публиковали нормативные акты, благодаря которым Россия обрела новые территории и новых жителей.

«Донбасс и Новороссия стали российскими регионами по итогам ранее проведенных там референдумов, – напоминают в «Бунинке». – Три года назад, 30 сентября 2022 года, президент РФ Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ новых регионов. В результате население России выросло более чем на 8 миллионов человек, а площадь страны увеличилась почти на 109 тысяч квадратных километров».

Тем самым Россия спасла миллионы человек фактически от геноцида, устроенного преступным киевским режимом. И продолжает спасать, поскольку специальная военная операция еще не окончена. На недавно прошедшем совещании по социально-экономическому развитию новых регионов Владимир Путин подчеркнул: главное, чтобы люди видели перемены к лучшему, возвращались домой и жили на своей родной земле, строили планы. К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и качеству жизни людей.

«Почему жители этих регионов захотели вернуться в Россию? – задаются вопросом организаторы выставки. – Материалы о событиях последних лет, приведших к историческому присоединению, опубликованы на страницах журнала «Стратегия России». Процесс интеграции новых регионов в состав России можно проследить, обратившись к газетно-журнальным публикациям, представленным на выставке».

Отдельный раздел выставки посвящен боевым действиям на территории новых российских регионов, добавили в «Бунинке». Например, оперативные сводки с фронтов специальной военной операции в ежедневном режиме публикует «Российская газета», официальное издание правительства страны, чьи военкоры регулярно освещают события на передовой. Посетители выставки смогут также узнать, почему Донбасс всегда называли «сердцем России».

«Ответ на этот вопрос помогут найти материалы, опубликованные на страницах журналов «Вопросы истории», «Родина», газеты «Культура». Донбасс насчитывает пять веков русской истории. Русские начали осваивать этот край еще в XVI веке. Многое видела земля Донбасса, много событий вершилось здесь. Истории русского региона посвящен и ряд книг, представленный на выставке», – пояснили в областной библиотеке.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”